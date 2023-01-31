Тамбовчанин расправился с бомжом, которого сам позвал в дом

Сотрудники полиции города Мичуринска задержали 41-летнего мужчину, проживающего на улице Полтавской, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как выяснили прлицейские, вечером 26 января мичуринец привел к себе в дом 39-летнего мужчину без определенного места жительства, которого он встретил на улице. Хозяин и гость распивали спиртное. Во время застолья между ними разгорелся спор, который перерос в драку. Мужчина избил бомжа и вытолкал во двор, где он вскоре скончался от полученных травм.

- В отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В содеянном мичуринец сознался.