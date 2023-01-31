Тамбовчани устроил дебош в церкви

Наряд вневедомственной охраны города Тамбова задержал в одном из храмов областного центра агрессивного мужчину, который угрожал расправой сотруднику церкви. Росгвардейцы получили информацию, что в религиозном учреждении сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место правоохранители выяснили, что один из посетителей вел себя неуважительно в храме и на замечания не реагировал. Сотрудник церкви попросил его покинуть учреждение, но правонарушитель проявил агрессию и стал размахивать предметом, внешне похожим на нож.

- Росгвардейцы задержали ранее судимого 50-летнего мужчину и доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.