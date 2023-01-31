В Сосновском районе бывшего главу сельсовета обвиняют в присвоении казенного имущества

Прокурор Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Подлесного сельсовета. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

По версии следствия, глава сельсовета в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на закрепленном за ним автомобиле. Машина не подлежала восстановлению, поэтому было принято решение взыскать с него в пользу сельсовета более 400 тысяч рублей материального ущерба.

Глава сельсовета оплатил лишь половину суммы, а машину, воспользовавшись эвакуатором, сдал в пункт приема металлолома за 9870 рублей. Причем эти деньги он взял себе.

По информации прокуратуры Сосновского района, сейчас бывший глава сельсовета отбывает наказание в местах лишения свободы за пьяную езду. Уголовное дело будет направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.