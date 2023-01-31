В Уметском районе прокуратура нашла нарушения в работе дома престарелых

Организация питания велась с нарушениями

Прокуратура Уметского района проверила соблюдение законодательства в Доме-пансионате для престарелых «Тихая Гавань».

При этом было выявлены нарушения организации питания. Так, в пансионате отсутствовали суточные пробы и технологические карты, журнал бракеража скоропортящейся и готовой продукции. На складе не велся учет температуры и влажности.

В пансионате не было пожарного щита

Выявлены также нарушения требований пожарной безопасности. Сотрудники не прошли специальное обучение, на объекте не произведена повторная огнезащитная обработка или ежегодное испытание деревянных конструкций чердачного помещения, не укомплектован пожарный щит.

Как сообщают в прокуратуре Уметского района, в адрес директора пансионата внесено представление об устранении нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Фото прокуратуры Уметского района