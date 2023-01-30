Тамбовские хоккеисты проиграли в Альметьевске

После сегодняшнего поражения тамбовчане опустились на восьмое место с 58 очками. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 30 января, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» встречался в Альметьевске с местным «Нефтяником». Провалив стартовый отрезок матча (к исходу седьмой минуты хозяева вели с перевесом в две шайбы), «волки» так и не смогли прийти в себя. По разу хозяев льда огорчили – Максим Баин (24-я, 1:3), Данила Попов (50-я, 2:5) и Антон Лазарев (52-я, 3:5). Итог – 5:3 в пользу татарстанцев.

Таким образом, наши земляки уступили в основное время впервые с 8 января, когда пропустили пять шайб в Новокузнецке от «Металлурга» (2:5). После той неудачи были шесть побед и поражение по буллитам.

После сегодняшнего поражения тамбовчане опустились на восьмое место с 58 очками. В ТОП-3 лидеров входят – ханты-мансийская «Югра» (70 баллов), «Металлург» (64) и пензенский «Дизель» (62). Теперь 1 февраля «Тамбов» сыграет в Нефтекамске с «Торосом» (16-е место, 49 очков). Начало встречи в 17:00.