В Моршанске полицейские нашли у мужчины 300 грамм марихуаны

Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу Фото: УМВД по Тамбовской области

На улице Тамбовской в Моршанске участковые уполномоченные полиции и сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 33-летней местной жительницы. При досмотре у пассажира машины был обнаружен сверток с наркотиком.

У 39-летнего мужчина без определенного рода занятий из села Сокольники при себе было 300 грамм марихуаны. Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу, подозреваемый задержан.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.