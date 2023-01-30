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НовостиПроисшествия30 января 2023 14:10

В Моршанске полицейские нашли у мужчины 300 грамм марихуаны

Виновному может грозить до 3 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА
Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу

Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу

Фото: УМВД по Тамбовской области

На улице Тамбовской в Моршанске участковые уполномоченные полиции и сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 33-летней местной жительницы. При досмотре у пассажира машины был обнаружен сверток с наркотиком.

У 39-летнего мужчина без определенного рода занятий из села Сокольники при себе было 300 грамм марихуаны. Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу, подозреваемый задержан.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.