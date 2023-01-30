В Тамбове не будет света 7 часов

Как сообщают в администрации города Тамбова, 31 января в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение.

С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам:

- ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;

- ул. Полынковская, д. 1-40;

- ул. 2-я Верховая, д. 5-9;

- ул. Киквидзе, д. 10-96.

Кроме того, на время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, с 9.00 до 13.00 электричество отключат по улицам:

- Эскадронная, д. 22-34;

- Полынковская, д. 29-35А;

- пр. 1-й Почтовый, д. 4-10А;

- пр. 1-й Эскадронный, д. 11-17А.

С 13.00 до 16.00 – по улицам:

- пр. Сосновский, д. 27-76;

- Лысогорская, д. 60-95;

- пр. Тульский, д. 21-68;

- Маяковского, д. 31-81;

- Никифоровская, д. 81-93;

- Подгорная, д. 51-53.