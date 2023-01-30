Тамбовчанка с солидным «послужным списком» обманула продавца магазина на 3 тысячи рублей

В магазин на Куйбышевском проезде города Рассказово зашла женщина. Она купила продукты и собиралась расплатиться купюрой в 5 тысяч рублей, которую держала в руке. При этом женщина несколько раз меняла свое мнение, собираясь купить то одно, то другое и тем самым путая продавца.

Наконец, купив необходимое, женщина ушла. И лишь после этого продавщица поняла, что 5-титысячная купюра так и осталась у покупательницы, при этом она забрала еще и сдачу.

Полицейские поняли, что произошел так называемый «подлом». Мошенница специального путала продавца, чтобы та не заметила отсутствие денег. Запись с системы видеонаблюдения «Безопасный город» помогла установить машину, на которой приехала мошенница, а затем и ее личность.

В течение двух часов оперативники задержали женщину. Похищенные 3 тысячи рублей были изъяты и возвращены в магазин.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что подозреваемая – 60-летняя жительница Тамбовского района – неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и краж, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.