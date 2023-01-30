Ранее судимый житель Мордовского района украл с чужой дачи 150 литров топлива

В полицию Мордовского района обратился 67-летний местный житель. Он рассказал о краже. Пенсионер приехал к себе на дачу в село Лаврово и обнаружил, что кто-то забрался к нему на участок и похитил 150 литров дизельного топлива в канистрах.

Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции вышли на след местного жителя. 44-летний житель села Лаврово сознался в краже.

Задержанный приехал на дачу к потерпевшему на своем автомобиле, погрузил в него горючее и отвез его домой. Похищенное мужчина продавал знакомым, сумма ущерба составила около 8000 рублей.

По информации УМВД по Тамбовской области, ранее задержанный уже совершал кражи и был судим. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже, проверяется причастность задержанного к схожим преступлениям на территории района.