Житель Рассказовского района пырнул ножом собутыльника

В селе Платоновка Рассказовского района двое мужчин выпивали в компании, а после поссорились. Мужчины вышли «поговорить» на улицу, и там один ударил второго ножом в живот.

Прибывшие на вызов врачи «скорой» оказали пострадавшему 23-летнему молодому человеку первую помощь на месте и доставили его в больницу. Парню потребовалась операция, но в настоящее время его жизнь вне опасности.

Сотрудники уголовного розыска опросили участников вечеринки, установили и опросили второго участника ссоры, нашли и изъяли кухонный нож, ставший орудием преступления.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 50-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде.