Тамбовчанин лишился машины и едва не лишился земли из-за невыплаченных алиментов

Исполнительное производство о взыскании алиментов на двух детей находится в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП России по Тамбовской области.

По решению суда 49-летний мужчина обязан выплачивать алименты на содержание сына и дочери в размере 1/3 части всех видов дохода. Однако отец платил несвоевременно и не в полном объеме, поэтому оказался должен 354 тысячи рублей.

Судебный пристав арестовал принадлежащий должнику автомобиль и направил его на принудительную реализацию, но желающих купить его не нашлось. Тогда машину передали матери детей в счет уплаты задолженности.

- Также в ходе исполнительных действий сотрудник ведомства установил, что должнику на праве собственности принадлежит земельный участок в поселке Строитель, Тамбовского района. Чтобы избежать ареста имущества мужчина оплатил остаток долга в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.