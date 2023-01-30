В Тамбовской области за неделю в огне погибло 5 человек

Всего в области за неделю произошел 31 пожар Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, за прошедшую неделю в регионе произошел 31 пожар, погибло 5, пострадало 2 человека.

В Бондарском районе в селе Пахотный Угол на улице Карла Маркса выгорел деревянный дом, у строения сгорела крыша. В огне пострадала 69-летняя женщина. Пожар ликвидировали 2 отделениями 15 пожарной части.

В городе Рассказово на улице Спортивная сгорел деревянный дом, при этом пострадал 79-летний мужчина. Пожар потушили 2 отделениями 24 пожарно-спасательной части.

В Мичуринском районе в селе Красивое на улице Советская полностью сгорел деревянный дом. В пожаре погиб 71-летний мужчина.

В Мучкапском районе в рабочем поселке Мучкапский по улице Лермонтова в горящем доме погиб 67-летний мужчина.

В Моршанском районе в селе Тимяшево сгорел дом на улице Гражданская. Погиб мужчина 1947 года рождения. Пожар ликвидировали 1 отделением 35 пожарной части и 1 отделением 39 пожарной части.

В Тамбовском районе в селе Федоровка по улице Центральная в сгоревшем доме найдены тела 91-летнего мужчины и 87-летнией женщины. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 1 специализированной пожарно-спасательной части и 1 отделение 2 пожарно-спасательной части.

Кроме того, в Тамбове из реки Жигалка спасатели совместно с сотрудниками полиции извлекли тело мужчины.