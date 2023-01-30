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НовостиОбщество30 января 2023 11:18

Экс-банкир стал и.о. министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области

На должность назначили Виктора Иванова
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Виктор Иванов

Виктор Иванов

Глава региона Максим Егоров объявил о назначении Виктора Иванова исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области.

Виктор Иванов окончил в 2002 году Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина по специальности «Финансы и кредит», имеет ученую степень кандидата экономических наук.

- До перехода на государственную службу региона он замещал должность управляющего дополнительным офисом «Тамбов» АО МОСОБЛБАНК., - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской обалсти. - Имеет большой стаж работы в банковской сфере.