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НовостиОбщество30 января 2023 11:01

Из новогодней ели для тамбовчан сделают столы и лавочки

Опилки – и те не пропадут даром
Марина МАКОВЛЕВА
Из ствола планируют сделать 5 столов и 8 лавочек

Из ствола планируют сделать 5 столов и 8 лавочек

Из ели, украшавшей в праздники площадь Ленина в Тамбове, делают заготовки для будущей парковой мебели.

Со ствола убрали ветки, сам ствол распилили на бревна, из которых будут вырезаться доски и брусы. После сушки древесина пойдет на изготовление столов и скамеек. Часть пиломатериалов пригодится для ремонта уже стоящей в городе парковой мебели. Опилки пойдут на укрытие роз и для удобрения саженцев.

Часть материалов пойдет на ремонт имеющейся мебели

Часть материалов пойдет на ремонт имеющейся мебели

Как рассказали в администрации города Тамбова, из 17-метрового дерева планируют изготовить около пяти столов и восьми лавочек.

Фото администрации города Тамбова