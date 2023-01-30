Из новогодней ели для тамбовчан сделают столы и лавочки

Из ствола планируют сделать 5 столов и 8 лавочек

Из ели, украшавшей в праздники площадь Ленина в Тамбове, делают заготовки для будущей парковой мебели.

Со ствола убрали ветки, сам ствол распилили на бревна, из которых будут вырезаться доски и брусы. После сушки древесина пойдет на изготовление столов и скамеек. Часть пиломатериалов пригодится для ремонта уже стоящей в городе парковой мебели. Опилки пойдут на укрытие роз и для удобрения саженцев.

Часть материалов пойдет на ремонт имеющейся мебели

Как рассказали в администрации города Тамбова, из 17-метрового дерева планируют изготовить около пяти столов и восьми лавочек.

Фото администрации города Тамбова