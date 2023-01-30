Ролик о разгуливающей по Тамбову пантере оказался правдой

29 января в интернете появились публикации о том, что на севере Тамбова свободно гуляет пантера. Публикации сопровождало видео, на котором было видно, как животное свободно ходит по территории частного дома.

Тамбовские полицейские немедленно отреагировали на публикацию и выяснили, что история не является вымыслом.

Владелец молодой пантеры - тамбовчанин, который в сейчас проживает в Москве. 29 января он находился в Тамбове и решил выгулять животное на поводке перед отъездом в Москву. На прогулке в микрорайоне Северный мужчина упустил поводок, и пантера оказалась на свободе.

Животное забежало в открытую калитку одного из частных домов. Хозяину удалось быстро поймать животное и увезти его с собой в Москву, где оно находится и сейчас.

- По данному факту сотрудниками полиции УМВД России по городу Тамбову проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали в региональном УМВД.