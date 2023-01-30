В Петровском районе не информировали население о качестве питьевой воды

Прокуратура Петровского района проверила соблюдение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения.

При этом выяснилось, что должностные лица органов местного самоуправления района в прошедшем году не размещали на официальных сайтах информацию о качестве питьевой воды, подаваемой жителям. Также не публиковались сведения о плановых мероприятиях по улучшению качества питьевой воды.

Прокуратура внесла представления в адрес глав 9 сельсоветов, требуя устранить нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях, направленные для рассмотрения в суд.

- Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируется прокуратурой района, - отмечают в прокуратуре Петровского района.