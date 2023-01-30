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НовостиОбщество30 января 2023 8:35

В Тамбове обнаружились «ничьи» газопроводы

Прокуратура потребовала у администрации города поставить сети на учет
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова проверила соблюдение законодательства в сфере эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса. При этом были выявлены нарушения со стороны администрации города.

Установлено, что газопроводы низкого давления, подведенные к двум многоквартирным жилым домам по улицам Советской и Гоголя, являются бесхозяйными. Техническое обслуживание этих сетей не осуществляется, в Реестре муниципального имущества Тамбова они не числятся.

Прокуратура района направила в суд 2 исковых заявления, требуя обязать городское руководство поставить на учет бесхозяйные газопроводы.

- Не дожидаясь вынесения решений по искам прокурора администрация Тамбова выявленные нарушения устранила в добровольном порядке, - сообщают в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.