В Тамбове обнаружились «ничьи» газопроводы

Прокуратура Ленинского района Тамбова проверила соблюдение законодательства в сфере эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса. При этом были выявлены нарушения со стороны администрации города.

Установлено, что газопроводы низкого давления, подведенные к двум многоквартирным жилым домам по улицам Советской и Гоголя, являются бесхозяйными. Техническое обслуживание этих сетей не осуществляется, в Реестре муниципального имущества Тамбова они не числятся.

Прокуратура района направила в суд 2 исковых заявления, требуя обязать городское руководство поставить на учет бесхозяйные газопроводы.

- Не дожидаясь вынесения решений по искам прокурора администрация Тамбова выявленные нарушения устранила в добровольном порядке, - сообщают в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.