Житель Сосновского района попался на краже

Бывшие супруги из Сосновского района – 35-летний мужчина и 42-летняя женщина – вместе искали лом в Старом Грязном. Рядом с одним домом они обнаружили старый автомобиль без номеров. Так как участок у дома зарос травой, они решили, то что дом заброшен и машина никому не нужна, поэтому прицепили заржавевший автомобиль к своему и сдали в ближайший пункт приема лома за 10 тысяч рублей.

Позже мужчина – уже в одиночестве - искал лом в селе Вирятино. В полузаброшенном здании он нашел холодильное оборудование и попросил знакомого, у которого был грузовик, довезти холодильник в пункт приема лома. При въезде в Сосновку автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Они заподозрили кражу.

Мужчина признался в преступлении. По данным фактам в следственном подразделении ОМВД России по Сосновскому району было возбуждено два уголовных дела о краже, позже объединенных в одно производство.

- Похищенное холодильное оборудование было возвращено владельцу. По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.