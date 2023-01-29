Баскетбольный клуб «Тамбов» одержал волевую победу над «Химками»

1 февраля тамбовчане сыграют дома с сургутским «Университетом-Югрой». Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 29 января, в Тамбове в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «волки» принимали «Химки». Хозяева выиграли три четверти из четырех, добившись заслуженной волевой победы – 74:64. В ТОП-5 результативных игроков тамбовчан вошли – Роман Баландин (25 очков), Владислав Бобровских (12), Никита Иванов (десять), Максим Хозяшев (девять) и Максим Лютыч (восемь).

После этого матча подопечные Олега Игумнова располагаются на девятом месте с 27 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (35 баллов), московская «Руна» (33) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (31). Теперь 1 февраля тамбовчане сыграют дома с сургутским «Университетом-Югрой» (седьмое место, 29 очков). Начало встречи в 19:00.