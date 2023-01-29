30 января тамбовчан ждет снег

Тамбовские спасатели со ссылкой на местный филиал «Центрально–Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали о погоде 30 января.

По данным синоптиков, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью повсеместно, днем местами ожидается небольшой снег (0-1мм). Местами может встречаться туман. На дорогах гололедица.

Ветер южной четверти ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°, днем 0-5° мороза. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Влажность воздуха 85 %. В течение суток атмосферное давление и влажность воздуха понизятся.