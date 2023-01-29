Еще 11 медалей завоевали тамбовские спортсмены на Единых Играх Специальной Олимпиады

Занимаются тамбовские горнолыжники под руководством тренера Михаила Олейникова. Фото со страницы Минспорта региона в VK.

В Казани завершилось крупнейшее спортивное мероприятие – Единые Игры Специальной Олимпиады, которые объединили порядка 2 000 спортсменов. Завоевав семь наград на старте турнира, тамбовские спортсмены выиграли еще 11 на финише.

В дисциплине «гигантский слалом» победу одержал Виктор Устратов. Это его второе золото на Единых Играх. Также первые места заняли Максим Дегтярёв и Артем Щекочихин. Серебро у Александра Власова.

В заключительный соревновательный день Единых Игр тамбовчане семь раз поднимались на пьедестал почета. Среди легкоатлетов в беге на дистанции 400 метров первыми финишировала Татьяна Баранова, у мужчин вторым стал Виталий Колмыков. На дистанции 3000 метров серебро завоевала Наталья Кошелева, бронзу - Олег Селявин. Воспитанники тренера Александра Альбицкого стали вторыми в эстафетном беге 4х400м.

Среди горнолыжников в дисциплине «слалом» победителем стал Щекочихин, а бронзу завоевал Владислав Маркин. Занимаются спортсмены под руководством тренера Михаила Олейникова.