Хоккейный клуб «Тамбов» упустил победу в столице Удмуртии

После вчерашнего успеха тамбовчане опустились на седьмое место с 58 очками. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 28 января, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» встречался в Ижевске с местной «Ижсталью». Гости дважды по ходу встречи выходили вперед (1:0 и 4:3), но в итоге проиграли. В основное время команды разошлись миром – 4:4. Дубль у «волков» оформил Тимур Фаткуллин, по разу отличились Игорь Швырев и Максим Баин. После безголевого овертайма наступило время буллитов, и здесь успешнее действовали хозяева. На точные броски Данилы Попова и Павла Чернова «Ижсталь» ответила тремя голами. Итоговый счет по буллитам – 3:2 и суммарный - 5:4 в пользу удмуртского клуба.

Таким образом, «волки» прервали рекордную для себя 6-матчевую победную серию в этом розыгрыше. Напомним, что начиная с 10 января, наши земляки поочередно переиграли красноярский «Сокол» (4:3), ангарский «Ермак» (2:1), «СКА-Неву» (3:2), питерское «Динамо» (2:0), «Югру» из Ханты-Мансийска (5:2) и тюменский «Рубин» (2:1).

- Если в целом брать матч: взяли очко, могли бы больше, но в третьем периоде нас подвела дисциплина, - подвел итог поединку главный тренер «ХК Тамбов» Алексей Ваулин. - Ведя в счете 4:3, мы позволяем сопернику играть оставшиеся десять минут в нашей зоне. Это нужно убрать. С ребятами сейчас об этом в раздевалке поговорили. Готовимся дальше, едем в Альметьевск.

После вчерашнего успеха тамбовчане опустились на седьмое место с 58 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» (70 баллов), новокузнецкий «Металлург» и красноярский «Сокол» (по 62). Теперь завтра, 30 января, «Тамбов» сыграет в Альметьевске с «Нефтяником» (девятое место, 54 очка). Начало встречи в 18:30.