В Тамбове изменятся маршруты четырех автобусов

С 1 февраля в расписании городских маршрутов №№ 8, 23, 151, 146 произойдут изменения. Это связано с присоединением к областному центру территорий ряда сельсоветов. На отрезке от Тамбова до Бокино уже установлены новые остановочные павильоны на 5 дополнительных остановочных пунктах. На днях бригадой рабочих Дирекции городских дорог велась подсыпка фрезом площадок под ними.

- Это временная мера - как только позволят погодные условия, площадки будут заасфальтированы, здесь так же уложат бордюрный камень, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Так что новые остановки ничем не будут отличаться от привычных городских. Помимо этого завершен монтаж дополнительных опор освещения.

Городской маршрут №8 будет следовать от улицы Чичерина до бывшего сельсовета в с. Бокино. Автобус пройдет по Дорожному переулку с тремя остановками возле многоэтажек Южного микрорайона п. Строитель и новостроек Бокино, по сути охватывая три жилых квартала.

Также с 1 февраля будет удвоено количество автобусов, работающих по маршруту № 151. Теперь они будут следовать не только по трассе Тамбов-Котовск, но и проезжать через Северный микрорайон с остановкой у поликлиники ЦРБ и у здания бывшего Цнинского сельсовета в Центральном микрорайоне. Затем маршрут дойдет до так называемого «Третьего пятака», где автобус развернется и поедет в сторону Тамбова, проезжая через два микрорайона, мимо поликлиники ЦРБ. Кроме того, принято решение о корректировке маршрута № 146. Автобусы будут начинать движение с «Третьего пятака» в Строителе, проезжать, делая остановки, через промзону, затем через с. Покрово-Пригородное и далее по улицам Гагарина - Елецкая - Интернациональная - Советская - Моршанское шоссе до деревня Красненькая. При этом, как и 151-й маршрут, 146-й будет проезжать через Северный и Центральные микрорайоны Строителя, делая две остановки внутри посёлка.

Движение автобуса по маршруту №23 будет продлено по дороге Тамбов - Котовск до пересечения с улицей Новая села Бокино.