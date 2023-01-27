Тамбовские полицейские задержали подозреваемого в краже дорогих иномарок

Автомобили были спрятаны в специальных гаражах-отстойниках Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове были похищены две дорогостоящие машины – «Хендай Полисейд» и «Хендай Генезис» стоимостью от 4 до 8 млн рублей. Пострадавшие владельцы обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждено два уголовных дела о краже.

Сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимых за аналогичные преступления граждан, изучили записи системы городского видеонаблюдения «Безопасный город». Через несколько дней в Первомайском районе был задержан 36-летний житель Санкт-Петербурга. Его поймали на посту ДПС при попытке выезда с территории Тамбовской области.

Мужчину подозревают в совершении обоих преступлений. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Тем временем оперативникам удалось найти дорогие машины в гаражах-отстойниках для краденых автомобилей в Тамбове и Мичуринске.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, сейчас устанавливаются и опрашиваются владельцы гаражей, назначены дактилоскопические, генетические и товароведческие экспертизы. Автомобили после проведения экспертиз будут возвращены законным владельцам.

По предварительным данным, машины предназначались для перепродажи в других российских регионах по поддельным документам и с другими регистрационными номерами.