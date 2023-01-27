Благодаря судебным приставам в доме на Интернациональной в Тамбове заменили коммуникации

В Межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области находилось решение Ленинского районного суда Тамбова. По нему организация-ответчик должен был отремонтировать внутридомовые инженерные системы многоквартирного жилого дома на улице Интернациональной в Тамбове.

Судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, он оштрафовал его за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований.

Руководителя организации предупредили, что в случае повторного неисполнения решения суда ему могут выписать штраф до 3 млн рублей и привлечь к уголовной ответственности.

- После применения мер принудительного исполнения решение суда было исполнено - в доме заменены системы водо-, тепло- и электроснабжения, водоотведения, а также приборы учета тепловой энергии, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.