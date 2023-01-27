В тамбовском Перинатальном центре родилась тройня

В Перинатальном центре Тамбовской областной детской клинической больницы родилась тройня. Малыши появились в семье Надежды и ее мужа. О том, что их будет трое, мама узнала уже на 11 неделе беременности.

- Беременность тройней – это всегда ситуация высокого риска для здоровья и мамы и малышей, именно поэтому она протекала под наблюдением специалистов Перинатального центра, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Мальчики появились с весом 2280, 2000 и 2060 грамм. Папа сам выбирал для них имена: Илья, Александр и Евгений.