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НовостиПроисшествия27 января 2023 13:59

Девушка выманила у тамбовчанки деньги под видом продажи одежды

Жительница Воронежской области уже имела проблемы с полицией
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Моршанска обратилась 35-летняя жительница поселка Устьинский. Женщина рассказала полицейским, что собиралась купить одежду по объявлению в популярной социальной сети. Она связалась с продавцом и пришла на встречу.

Однако девушка одежду с собой почему-то не принесла и обещала привезти ее позже. А вот деньги требовала отдать сразу же.

Женщина отдала обманщице 2750 рублей, больше та на связь не выходила: ее телефон был отключен, страница в соцети безмолвствовала. Жительница Моршанского района поняла, что стала жертвой обмана и пошла в полицию.

Сотрудники полиции вскоре вышли на мошенницу и задержали 21-летнюю девушку из Воронежской области. Она дала признательные показания.

- Установлено, что ранее гражданка уже имела проблемы с полицией, проверяется причастность данного лица к аналогичным случаям мошенничества, следователями отдела полиции Моршанский возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.