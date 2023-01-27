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НовостиОбщество27 января 2023 13:40

В Пичаевском районе выявили второй в этом году случай бешенства

Опасное заболевание нашли у лисы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На территории Пичаевского района Тамбовской области выявили новый очаг бешенства. С начала текущего года это уже второй случай возникновения особо опасного заболевания в данном районе области. В этот раз на территории личного подсобного хозяйства погибла лиса, которая по результатам исследований была заражена опасным и неизлечимым заболеванием.

- В настоящее время ветеринарной службой региона проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства, а на территории эпизоотического очага установлен карантин, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.