В Пичаевском районе выявили второй в этом году случай бешенства

На территории Пичаевского района Тамбовской области выявили новый очаг бешенства. С начала текущего года это уже второй случай возникновения особо опасного заболевания в данном районе области. В этот раз на территории личного подсобного хозяйства погибла лиса, которая по результатам исследований была заражена опасным и неизлечимым заболеванием.

- В настоящее время ветеринарной службой региона проводятся мероприятия по ликвидации очага бешенства, а на территории эпизоотического очага установлен карантин, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.