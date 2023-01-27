Сотрудник тамбовского линейного отдела полиции инсценировал кражу

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника линейного отдела полиции на одной из железнодорожных станций Тамбовского ЛО МВД России на транспорте, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в декабре прошлого года полицейский решил повысить показатели служебной деятельности и организовал инсценировку кражи шлифовальной машинки с территории железнодорожной станции. За вознаграждение от сотрудника полиции вором выступил ранее неоднократно судимый мужчина. В результате превышения подозреваемым должностных полномочий в отношении заведомо невиновного лица было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Противоправная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России.

- В рамах расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Сотрудниками УТ МВД России по ЦФО по данному факту организовано проведение служебной проверки.