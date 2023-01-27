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НовостиОбщество27 января 2023 13:00

В Тамбовской ЦРБ появился современный аппарат УЗИ

Пациентам придется меньше ждать процедуры
Марина МАКОВЛЕВА
Аппарат позволяет производить точные расчеты для акушерства, гинекологии, ортопедии

Аппарат позволяет производить точные расчеты для акушерства, гинекологии, ортопедии

Для Тамбовской ЦРБ приобретена универсальная система ультразвуковой визуализации «SonoScape». Стоимость оборудования – более 3 млн рублей.

Аппаратура высокого класса позволяет осуществлять качественное ультразвуковое обследование организма и производить расчеты для акушерства, гинекологии, урологии, ортопедии и ангиологии.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, данный аппарат, купленный в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», позволит улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам Тамбовского района, уменьшит сроки ожидания диагностической процедуры.

Фото администрации Тамбовского района