В Тамбовской ЦРБ появился современный аппарат УЗИ

Аппарат позволяет производить точные расчеты для акушерства, гинекологии, ортопедии

Для Тамбовской ЦРБ приобретена универсальная система ультразвуковой визуализации «SonoScape». Стоимость оборудования – более 3 млн рублей.

Аппаратура высокого класса позволяет осуществлять качественное ультразвуковое обследование организма и производить расчеты для акушерства, гинекологии, урологии, ортопедии и ангиологии.

Как пояснили в администрации Тамбовского района, данный аппарат, купленный в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», позволит улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам Тамбовского района, уменьшит сроки ожидания диагностической процедуры.

Фото администрации Тамбовского района