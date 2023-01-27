В Тамбовской области начата модернизация объектов водоснабжения

На 6 объектах подрядчики уже начали работать

В 2023 году в Тамбовской области запланирована модернизация 8 объектов водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения будет направлено более 284 млн рублей. Из них около 258,5 млн - средства федерального бюджета. Работы предусматривают строительство и реконструкцию сетей, станций очистки, обезжелезивания, водоподготовки, водозаборных скважин и водонапорных башен, водопроводов и водозаборных узлов.

По информации правительства Тамбовской области, по всем объектам заключены контракты с подрядчиками. На шести из них работы уже ведутся. В их числе площадки в селе Голынщина и поселке Северный Кирсановского района, селе Кочетовка Мичуринского района, рабочем поселке Новая Ляда Тамбовского района и селе Петровское Петровского района.

Фото правительства Тамбовской области