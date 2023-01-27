В Тамбове начали готовиться к пожароопасному сезону

В администрации города утвердили план профилактических противопожарных мероприятий на объектах муниципальной собственности. В частности, территории, прилегающие к муниципальным зданиям, должны регулярно очищаться от мусора. Складировать сгораемые материалы на чердаках и в подвалах этих зданий запрещено. Имеющиеся на объектах автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и связи будут проверены. К обязательным мерам пожарной безопасности относятся также содержание в свободном и исправном состоянии подступов к пожарным лестницам и инвентарю, техническое обслуживание пожарных гидрантов, обеспечение свободного подъезда к зданиям, застекление слуховых окон. Запланировано выполнения комплекса мероприятий по защите учреждений дошкольного образования и детских оздоровительных лагерей от лесных пожаров.

- Значительное внимание будет уделено информационно-разъяснительной работе, обучению населения по программе пожарно-технического минимума, проведению тренировок. Предусмотрены проверки противопожарного состояния мест проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Вопросы обеспечения пожарной безопасности предполагается рассмотреть на заседаниях советов территорий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Горожанам следуют знать, какой набор средств пожаротушения желательно иметь в каждом частном доме. Так, в жилом помещении должно быть не менее одного огнетушителя, два ведра, лопата, багор, топор, лестница, бочка с водой, покрывало из несгораемого материала, а также ящик с песком. В гараже не помешают огнетушитель, лопата и покрывало, а также трос или буксировочная тяга. В хозяйственных пристройках, банях или сараях рекомендуют иметь ящик с песком, лопату, топор, бочку, ведро и покрывало. Все это поможет быстро локализовать и потушить начинающееся возгорание.