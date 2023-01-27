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НовостиОбщество27 января 2023 10:57

Тамбовчанам обещают туман и гололед

Неблагоприятная погода ждет жителей области 28 января
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ГУ МЧС России по Тамбовской области, со ссылкой на синоптиков, предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, которые ждут их 28 января. В этот день на территории региона прогнозируют переменную облачность, местами туман, на дорогах гололедица.

- Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, обращается ко всем жителям и гостям Тамбовской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности, - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.