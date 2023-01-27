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НовостиПроисшествия27 января 2023 9:04

Тамбовчанин за рулем «Лада Приора» столкнулся с машиной, остановившейся для поворота

В ДТП получила травмы водитель иномарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Иномарка собиралась повернуть направо

Иномарка собиралась повернуть направо

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 26 января в 9 часов 50 минут районе дома №7а, строение 1, по улице Бастионной города Тамбова. 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся с остановившимся для поворота налево «Рено Логан» под управлением 34-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила водитель иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.