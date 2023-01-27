24-летнего закладчика приговорили к 10 годам тюрьмы

На улице Запрудный проезд в Тамбове сотрудники наркоконтроля задержали молодого человека. В куртке у него было обнаружено 9 свертков с неким веществом массой более 50 грамм. Экспертиза позже показала, что в свертках находился синтетический наркотик.

Полицейские выяснили, что 24-летний мужчина из села Нововоронежское Мичуринского района распространял наркотики через интернет. Злоумышленник делал тайники-«закладки» на территории Тамбова, а о месте расположения тайников сообщал клиентам. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, за попытку сбыта наркотических средств через интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере Октябрьский суд Тамбова приговорил парня к 10 годам тюрьмы.