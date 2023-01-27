Тамбовские центры занятости за год трудоустроили 313 инвалидов

При необходимости инвалиды могут получить востребованную профессию

В 2022 году в Тамбовской области служба занятости населения помогла найти работу трем сотням человек с ограниченными возможностями здоровья.

Для этого центры занятости регулярно проводятся мастер-классы, тренинги, бизнес-игры, индивидуальные консультации, встречи с работодателями. Работодателям возмещаются затраты на оплату труда инвалидов и оснащение рабочих мест.

Специалисты помогают составить резюме, найти работодателя, адаптироваться на рабочем месте, найти оптимальный путь до места работы, получить востребованную профессию.

Как сообщают в правительстве Тамбовской области, в настоящее время более 3 тысяч инвалидов, трудоустроенных через центры занятости, работают на предприятиях региона.

Фото правительства Тамбовской области