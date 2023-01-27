В Тамбове под вывеской сувенирной лавки работал игровой клуб

Полицейские опросили владельца и администратора заведения Фото: УМВД России по Тамбовской области

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тамбову поступила оперативная информация, что в центре города работает подпольный игровой клуб. Для ее проверки сотрудники полиции выехали на место. В помещении на улице Носовской с вывеской сувенирной лавки действительно проводились подпольные азартные игры. Там находились девять компьютеров, на которых желающие могли сделать ставки.

- Все игровое оборудование изъяли, администратора игрового зала опросили, установлен и опрошен владелец подпольного заведения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.