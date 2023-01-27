За избиение тамбовчанина осуждены двое жителей Липецка

Прокуратура Ленинского района города Тамбова поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу двух жителей Липецка. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В суде установлено, что подсудимые приехали в Тамбов к дому потерпевшего. Они хотели вернуть свои деньги за приобретенный у мужчины автомобиль, который якобы сломался по пути в Липецк. Дождавшись тамбовчанина на улице, они избили его, в том числе кастетом. В результате мужчина получил тяжелые травмы.

- Представленные государственным обвинителем доказательства виновности лиц в совершении преступления способствовали постановлению судом обвинительного приговора. Виновным назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.