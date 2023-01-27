Тамбовские предприниматели тестировали продукцию в несуществующих лабораториях

В Тамбовской области с начала года признаны недействительными 8 деклараций о соответствии продукции.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям при проверке сопроводительных документов, подтверждающих качество товаров, обнаружило декларации о соответствии, выданные несуществующими лабораториями.

Молочную и кормовую продукцию тестировали в испытательных лабораториях «АБ-тест», «КГ-лаб», ООО «Механик тм», ООО «Спецресурс», расположенных в Москве и Московской области. Однако детальный анализ показал, что все эти организации занесены в список фантомных лабораторий и фактически не работают в местах их якобы нахождения.

Из-за этого, как сообщают в Россельхознадзоре по Рязанской и Тамбовской областям, декларации о соответствии продукции ряда фирм были признаны недействительными, а их владельцам объявлены предостережения.