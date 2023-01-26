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НовостиСпорт26 января 2023 19:05

Тамбовчане завоевали семь наград на Единых Играх Специальной Олимпиады

Турнир проходит в столице Татарстана
Алексей СЕРГУНИН
Липецкие легкоатлеты завоевали медали всех достоинств. Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

Липецкие легкоатлеты завоевали медали всех достоинств. Фото со страницы Минспорта Тамбовской области в VK.

В Казани стартовало крупнейшее спортивное мероприятие – Единые Игры Специальной Олимпиады, которые объединили порядка 2 000 спортсменов.

В первый соревновательный день тамбовские спортсмены стали обладателями медалей всех достоинств в легкой атлетике. Воспитанники тренера-преподавателя спортивно-адаптивной школы Александра Альбицкого четырежды поднимались на пьедестал почета. Татьяна Баранова стала лучшей на дистанции 800 метров. Вторыми финишировали Наталия Кошелева (1500 м) и Виталий Колмыков (800 м). Бронза в активе Олега Селявина (1500 м).

Во второй день в горнолыжном спорте отметились трое наших земляков. В дисциплине «супер-гигант» на первую ступень пьедестала поднялся Виктор Устратов, серебряную награду завоевал Максим Дегтярев, а бронзовую медаль выиграл Артем Щекочихин. Все трое ребят тренируются у Михаила Олейникова.