Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 января 2023 15:31

В Тамбовской области раскрыты три кражи с банковских карт

Двое мужчин и женщина потеряли бдительность и лишились денег
Марина МАКОВЛЕВА

В селе Красносвободное Тамбовского района 35-летний мужчина воспользовался телефоном 68-летнего пенсионера и через мобильный банк перевел на свой счет 1258 рублей. Пожилой человек обнаружил кражу позже и обратился в полицию. Полицейские нашли злоумышленника. Тот дал признательные показания.

В Тамбове неизвестный расплатился чужой картой в кафе, потратив 536 рублей. Потерпевшая обнаружила пропажу и позвонила в полицию. С помощью записи камер видеонаблюдения злоумышленника удалось найти и задержать.

В Инжавинском районе у 59-летнего жителя поселка Землянский пропали деньги с карты. Кто-то расплатился ею в местном супермаркете, стоимость покупки составила 2367 рублей. Задержать подозреваемого также помогла запись с камеры видеонаблюдения. Теперь 31-летнему мужчине придется вернуть украденные деньги за свой счет.

- В отношении злоумышленника следователями возбуждено уголовное дело по п. Г части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.