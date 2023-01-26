В Тамбовской области раскрыты три кражи с банковских карт

В селе Красносвободное Тамбовского района 35-летний мужчина воспользовался телефоном 68-летнего пенсионера и через мобильный банк перевел на свой счет 1258 рублей. Пожилой человек обнаружил кражу позже и обратился в полицию. Полицейские нашли злоумышленника. Тот дал признательные показания.

В Тамбове неизвестный расплатился чужой картой в кафе, потратив 536 рублей. Потерпевшая обнаружила пропажу и позвонила в полицию. С помощью записи камер видеонаблюдения злоумышленника удалось найти и задержать.

В Инжавинском районе у 59-летнего жителя поселка Землянский пропали деньги с карты. Кто-то расплатился ею в местном супермаркете, стоимость покупки составила 2367 рублей. Задержать подозреваемого также помогла запись с камеры видеонаблюдения. Теперь 31-летнему мужчине придется вернуть украденные деньги за свой счет.

- В отношении злоумышленника следователями возбуждено уголовное дело по п. Г части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.