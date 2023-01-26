Школьников из семей мобилизованных тамбовчан обеспечивают питанием в беззаявительном порядке

Дети мобилизованных тамбовчан обеспечены бесплатным питанием в школах. Для того, чтобы обеспечить льготу в беззаявительном порядке, разработаны паспорта семей, в школах и учреждениях социальной защиты о них есть подробная информация.

- Льгота распространяется на учеников 5-11 классов. Ребята бесплатно получают в школе завтрак или обед, в зависимости от решения принятого в муниципалитете, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Напомним, бесплатным горячим питанием обеспечены все школьники 1-4 классов Тамбовской области.