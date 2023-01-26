Ветврача Тамбовской районная станции по борьбе с болезнями животных подозревают в получении взяток

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении ведущего ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская районная станция по борьбе с болезнями животных». Его подозревают в получении взяток.

По версии следствия, с января 2021 года по сентябрь 2022 года специалист получал на свою банковскую карту деньги от индивидуального предпринимателя, которые были взятками за выдачу ему ветеринарных сопроводительных документов на мясо животных, необходимых для его продажи, без проведения обязательной проверки продукции. На сегодняшний день следствие располагает данными о получении ветврачом не меньше 580 тысяч рублей. Преступление выявили при участии оперативных сотрудников регионального УМВД России.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного коррупционного преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Индивидуальный предприниматель также стал фигурантом уголовного дела о даче взятки.