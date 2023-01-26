26 января в Тамбове уберут главную елку

26 января главную новогоднюю елку, которая украшает центральную площадь Тамбова, демонтируют. Принято решение изготовить из массива дерева садовую мебель, которая украсит парки и скверы Тамбовщины.

По оценке специалистов, древесины хватит на 6 столов. Мелкие ветки ели пойдут на опилки, которые используют в качестве удобрения.

Главное новогоднее украшение Тамбова – 17-метровую живую ель привезли из Пичаевского района. Там ее планировали спилить, чтобы исключить угрозу порчи проходящих рядом с жилым домом коммуникаций.

- В январе прошлого года после завершения всех новогодних мероприятий, новогодняя ель также была отправлена на переработку, - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Из нее сделали лавочки, которые теперь украшают парки региона.