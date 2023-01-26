Тамбовчанину пришлось расплатиться с долгами прямо на посту ДПС

Тамбовчанин чуть было не лишился машины из-за долга

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району находилось исполнительное производство. 38-летний мужчина 85 раз нарушил правила дорожного движения. Штрафы он своевременно не оплачивал, поэтому накопил 98 тысяч рублей долга.

Остановив гражданина для проверки документов, сотрудник ГИБДД понял, то перед ним злостный неплательщик, и сообщил об этом судебным приставам. Сотрудник ведомства немедленно прибыл на пост автоинспекции и арестовал автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий должнику.

- Данная мера мотивировала мужчину сразу же погасить задолженность с помощью портала Госуслуги. После оплаты долга в полном объеме судебный пристав снял арест с движимого имущества и оно вернулось к владельцу, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области