Из-за сбоя в программе тамбовчанам прислали отказ в предоставлении места в детском саду

На портале Госуслуг произошел технический сбой программы. Из-за этого на электронные адреса родителей, чьи дети стоят на очереди в сад, поступила информация об отказе в предоставлении услуги.

Речь идет о семи детских садах в Строителе, Бокино и Покрово-Пригородном, которые накануне были приняты в систему дошкольного образования Тамбова. В связи с этим региональный оператор перенес базы данных в автоматизированную информационную систему «Комплектование» управления дошкольного образования администрации города Тамбова.

При этом произошел технический сбой программы и с портала государственных услуг поступили сообщения на электронные адреса родителей.

- Управлением дошкольного образования города Тамбова проведена проверка данных в автоматизированной информационной системе «Комплектование». Полученная информация передана в полном объеме, все заявления родителей (законных представителей) зарегистрированы в общегородской очереди города Тамбова и в период основного комплектования, с 01.04.2023 по 31.05.2023 будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, - пояснили в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Получить более полную информацию можно по телефонам: 48-18-91, 8-980-670-28-20.