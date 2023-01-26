Трех депутатов Тамбовской области привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности депутатов Тамбовской областной Думы VII созыва.

Установлено, что некоторыми депутатами в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представлены неполные и недостоверные сведения.

Так, отдельными должностными лицами не указаны сведения об имуществе, укрыты полученные доходы, банковские счета, представлены недостоверные сведения о количестве принадлежащих акций.

- По итогам проверки прокуратуры области, на основании внесенной в представительный орган информации, три депутата привлечены к ответственности за коррупционное правонарушение. Информация о допущенных фактах предоставления неполных сведений за 2021 год еще девятью депутатами размещена на официальном сайте представительного органа, - сообщает прокуратура Тамбовской области.