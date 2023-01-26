16 тамбовчан, заказавших мягкую мебель в одном месте, остались без мебели и без денег

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве тамбовские полицейские выявили новые эпизоды преступной деятельности.

В отношении 35-летнего тамбовчанина только в этом году возбуждено 5 уголовных дел. Пять человек заказывали у мужчины мягкую мебель, но заказ так и не получили. Деньги (в сумме – более 100 тысяч рублей) им также не вернули.

- Всего с февраля 2022 года в отношении подозреваемого возбуждено 11 уголовных дел, общий ущерб составил около 300 000 рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.