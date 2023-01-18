В Тамбове задержан мошенник, выманивший у пенсионеров около миллиона рублей

В Тамбовской области зафиксировано несколько случаев мошенничества. Пожилым людям поступали звонки от неизвестных, которые сообщали, что родственники пенсионеров попали в ДТП и им срочно необходимы деньги.

Растерянные тамбовчане передавали свои сбережения незнакомцу, который приходил к ним домой. И лишь потом, перезвонив родным, они понимали, что стали жертвами мошенников.

Полицейским удалось установить, что функции курьера выполнял один и тот же человек. Всего пенсионеры передали ему 964 тысячи рублей.

Сотрудники полиции выследили злоумышленника при помощи записей с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили, молодого человека задержали.

20-летний злоумышленник признался, что криминальную подработку нашел в интернете. Там ему давали инструкции, он получал деньги от пенсионеров и переводил их по указанным ему реквизитам. В качестве заработка он оставлял себе процент от суммы.

- На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейскими устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступлений. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - прокомментировала пресс-служба УМВД России по городу Тамбову.