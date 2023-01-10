Три лицея Тамбова вошли в ТОП-200 лучших школ страны

Опубликован рейтинг 200 школ, показавших лучшие результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук по итогам 2022 года. Рейтинг подготовил Образовательный центр «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru.

В топ-200 вошли три лицея города Тамбова: лицей №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина,лицей №29, лицей №6.

- Рейтинг построен на объективных данных: результатах олимпиад, в том числе международных, конкурсов и мероприятий, которые входят в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.